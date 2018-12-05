Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Martı grubuyla birlikte sahilde avlanan pembe martıyı görenler fotoğraf çekmek için hemen cep telefonlarına sarıldı. Çevrede sakinleri beyaz martılar arasında rengiyle göze çarpan pembe martıyı daha önce de gördüklerini söyledi.