Martı grubuyla birlikte sahilde avlanan pembe martıyı görenler fotoğraf çekmek için hemen cep telefonlarına sarıldı. Çevrede sakinleri beyaz martılar arasında rengiyle göze çarpan pembe martıyı daha önce de gördüklerini söyledi.
Pembe martı görenleri şaşırtıyor
05.12.2018 - 13:33 | Son Güncelleme: 05.12.2018 - 13:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'nin Başiskele ilçesi sahilinde deniz kenarındaki martıların arasındaki pembe renkli martı görenleri kendisine hayran bıraktı.
Etiketler : pembe martı,kocaeli,
591986 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/591986.aspx
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