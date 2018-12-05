Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İ.T. yönetimindeki 79 DL 911 plakalı otomobil Çevre yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan H.A. (63) ile torunu T.E.A.’ya (6) çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi olay yerinde çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, vatandaşlar sürekli aynı yerde kaza olduğunu, üst geçit veya sinyalizasyon kurulmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

