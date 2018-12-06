Hatay’da gün boyu etkili olan sağanak yağışın ardından, Hatay Havalimanı sular altında kaldı. Havaalanı çatısından akan suya, havaalanı personeli plastik kutulu önlem aldı. Plastik kutuları yan yana yerleştirerek, çatıdan akan suların önüne geçilmeye çalışıldı.
Kovaları gören yolcular ise şaşkınlık içerisinde olan biteni seyretti.
Hatay Havalimanı sulara teslim oldu
06.12.2018 - 01:15 | Son Güncelleme: 06.12.2018 - 01:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’da akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışların ardından, Hatay Havalimanını su bastı. Havalimanının çatısından şiddetli yağmurun ardından akan suların yayılmasını önlemek için terminalin farklı noktalarına plastik kutu konuldu.
Hatay’da gün boyu etkili olan sağanak yağışın ardından, Hatay Havalimanı sular altında kaldı. Havaalanı çatısından akan suya, havaalanı personeli plastik kutulu önlem aldı. Plastik kutuları yan yana yerleştirerek, çatıdan akan suların önüne geçilmeye çalışıldı.
Etiketler : hatay,hatay havalimanı,sel,
592066 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/592066.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- ŞOK MARKET 5-11 ARALIK 2018! ŞOK NELER VAR HANGİ ÜRÜNLER?| ŞOK aktüel indirimli ürünler KATALOĞU|ŞOK 5-11 ARALIK ARALIK İNDİRİMLİ aktüel ÜRÜNLERİ YAYINDA...
- A101 BU HAFTA 4 ARALIK 2018! A101 NELER VAR HANGİ ÜRÜNLER? A101 aktüel indirimli ürünler KATALOĞU| A101 1-7 Aralık'da markete neler gelecek? A101 indirimli aktüel ürünleri yayınlandı
- MasterChef Burcu kimdir? Masterchef Burcu kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?