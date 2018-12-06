Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay’da gün boyu etkili olan sağanak yağışın ardından, Hatay Havalimanı sular altında kaldı. Havaalanı çatısından akan suya, havaalanı personeli plastik kutulu önlem aldı. Plastik kutuları yan yana yerleştirerek, çatıdan akan suların önüne geçilmeye çalışıldı.

Kovaları gören yolcular ise şaşkınlık içerisinde olan biteni seyretti.