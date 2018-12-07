D-100 karayolunun Bolu dağı mevkiinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Ankara istikametinde bir TIR'ın makaslaması sonucu trafiğin durduğu, yolun tekrar trafiğe açılması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Bolu Dağı'nda kar yağışı nedeniyle ulaşım durdu
07.12.2018 - 10:11 | Son Güncelleme: 07.12.2018 - 10:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
D-100 karayolunun Bolu dağı mevkiinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Ankara istikametinde bir TIR'ın makaslaması sonucu trafiğin durduğu, yolun tekrar trafiğe açılması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Etiketler : Bolu Dağı,
592293 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/592293.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER