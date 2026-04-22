Adana'nın Kozan ilçesinde daha önce birçok kez ceza kesilen modifiyeli araç kullanan sürücü bu kez de ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı. 45 bin TL ceza kesilen sürücü, "30'dan fazla ceza yedim. Cezalar 1 milyon TL'ye ulaştı. Çalışıyorum, taksitle ödüyorum. Bu bir zevk, aracımı seviyorum" dedi.

Adana'nın Kozan ilçesinde 250 bin TL değerindeki aracına yaptığı modifiye nedeniyle daha önce 1 milyon TL'ye yakın cezai işlem uygulanan ve ehliyetine el konulan sürücü, yeniden direksiyon başına geçti.

Trafik ekiplerince yapılan denetimde ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen sürücüye 45 bin TL, araç sahibi için de 45 bin TL idari para cezası kesildi. Araç ise çekiciyle yediemin otoparkına çekildi.

Aracının değerinin dört katı ceza yedi: "Taksitle ödüyorum, bu bir zevk" dedi!

"ÇALIŞIYORUM, TAKSİTLE ÖDÜYORUM"

Ceza kesilen O.B. isimli sürücü, bugüne kadar 30'un üzerinde ceza aldığını belirterek, "Modifiyeden 30'dan fazla ceza yedim. Cezalar 1 milyon TL'ye ulaştı. Çalışıyorum, taksitle ödüyorum. Bu bir zevk, aracımı seviyorum. Daha önce ehliyetime el konulduğu için bu kez de ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza yedim" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası