Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, "10.12.2018 Pazartesi günü Marmara'da görülecek sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren (10.12.2018 Saat:12:00-11.12.2018 Saat:05:00) Bursa'da kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden; su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması hususunda; kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
Bursa Valiliğinden sağanak uyarısı
10.12.2018 - 09:05 | Son Güncelleme: 10.12.2018 - 09:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa Valiliği, Marmara Bölgesinde görülecek sağanak yağışlar ve şiddetli rüzgar için vatandaşlara uyarıda bulundu.
Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, "10.12.2018 Pazartesi günü Marmara'da görülecek sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren (10.12.2018 Saat:12:00-11.12.2018 Saat:05:00) Bursa'da kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden; su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması hususunda; kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler : Bursa,
592723 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/592723.aspx
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