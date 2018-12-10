Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, "10.12.2018 Pazartesi günü Marmara'da görülecek sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren (10.12.2018 Saat:12:00-11.12.2018 Saat:05:00) Bursa'da kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden; su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması hususunda; kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

