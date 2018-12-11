Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, saatte yer yer 70-90 kilometre hızında kuvvetli fırtına şeklinde esen lodos şehrin birçok noktasında zarara yol açtı.



Canik ilçesinde özel bir kreşten çocuğunu alan anne Eda D. ve iki çocuğunun üzerine, kuvvetli fırtına nedeniyle ağacın kırılan dalı düştü. Dalın altında kalan anne ve çocuklarının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Dalın altından kurtarılan anne ve çocukları sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından ekipler tehlike oluşturan ağacın dallarını keserek buradan kaldırdı. Anne ve çocuklarının durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olay anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

6 tonluk levha düşmekten son anda kurtarıldı

Samsun’un Tekkeköy ilçesi Büyüklü Bulvarı üzerinde refüjdeki dev levha kuvvetli fırtınanın etkisiyle yol üzerine düşmek üzereyken ekiplerce yerinden söküldü. Yaklaşık 6 ton ağırlığında, 8 metre genişliğinde ve 7 metre yüksekliğinde olan Lojistik Köy Merkezi levhası kuvvetli fırtınaya dayanamayıp sallanmaya başladı. Yol üzerinde tehlike oluşturan levhayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından dev levhayı olduğu yerden sökerek Lojistik Merkezi bahçesine bıraktı. Olay yerine polis ekipleri de gelerek trafikte kontrolü sağladı. Yerinden sökülen levhanın yerine yeni bir levha konulacağı öğrenildi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kuvvetli fırtına etkisini akşam saatlerine kadar sürdürecek. Fırtına akşam saatlerinden sonra yönünü kuzey batıya çevirecek.