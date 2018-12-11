Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Selçuk ilçe merkezinden geçen bir minibüs, şüphe üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durduruldu. Ekiplerin yaptığı kontrolde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 43 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken yasa dışı geçiş organizasyonunda yer aldığı iddia edilen sürücü de gözaltına alındı. Bir kısmının elbiselerinin ıslak olduğu görülen düzensiz göçmenler ile gözaltına alınan zanlı, Selçuk Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Düzensiz göçmenlerin ifadelerinde Yunanistan'a geçmek için Pamucak Sahili'ne getirildiklerini ancak hava muhalefeti nedeniyle denize açılamadıklarını söyledikleri öğrenildi.