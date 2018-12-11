Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre Minnetler Mahallesi'nde Nuray Ünal'a ait ağılda bir oğlağın rahatsızlanması üzerine olaya müdahale eden veteriner, kuduz vakasından şüphelendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin izlemeye aldığı hayvanın telef olması sonrası alınan örnekler Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi. Tahlil sonucunda kuduz hastalığı tespit edildi. Hayvanla temas eden ve İlçe Sağlık Müdürlüğü kontrolünde Demirci Devlet Hastanesine getirilen 5 kişiye kuduz aşısı yapıldı.

Alınan kararla Minnetler Mahallesi karantina altına alınarak hayvan giriş ve çıkışları küçükbaş hayvanlarda 3 ay, büyükbaş hayvanlarda da 6 ay yasaklandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada mahalledeki yaklaşık 300 büyükbaş ve 800 küçükbaş hayvan ile sokak hayvanlarına kuduz aşısı uygulanacağını söyledi.

Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı da vakanın nedeniyle ile ilgili araştırma başlattı.