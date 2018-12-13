İDO'dan yapılan açıklamada, Eskihisar-Topçular hattında 15 Aralık ile  31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek kampanya kapsamında, körfez  geçişlerinde yüzde 40'lık indirim uygulanacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Her yıl milyonlarca misafirine trafikten uzak, keyifli  seyahat deneyimleri yaşatan İDO, 15 Aralık-31 Aralık 2018 tarihleri arasında  geçerli olmak üzere Eskihisar-Topçular hattında yüzde 40 oranında misafirlerinin  cebini ısıtacak 'Büyük Kış İndirimi'ni başlatıyor. Buna göre, Eskihisar-Topçular  hattındaki araç ücretlerini otomobiller için tek yönde 35 TL, gidiş-dönüşte 60 TL  belirleyen İDO, yolculuklarda keyifli bir dinlenme molası hissettirecek körfez  geçişine dev bir kış kampanyası ile imza atıyor." ifadeleri kullanıldı.
 
Söz konusu tarihlerde belirlenen hatta, kamyonetlerden tek yönde 40,  giriş-dönüşte 75 TL, kamyonlardan tek yönde 65, gidiş-dönüşte 75 TL, tırlardan  tek yönde 95, gidiş dönüşte 180 TL, motosikletlerden ise tek yönde 15,  gidiş-dönüşte 20 TL ücret alınacağı duyuruldu.