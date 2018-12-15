Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, 7 Aralık'tan beri İsa İley'den (30) haber alamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İley'in en son görüldüğü yer ve kişiler üzerine çalışma başlattı. Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, İley'in aracını Denizli'de terk edilmiş halde buldu. Araştırmalar kapsamında bir eğlence mekanında beraber çalışan şüpheli karı koca F.Ö. ve C.Ö'ye ulaşan ekipler, zanlıları Manisa'da gözaltına alarak Antalya'ya getirdi. Şüphelilerin jandarmadaki ifadelerinde, çalıştıkları eğlence mekanında tanıştıkları İsa İley'i evlerine götürdüklerini ve alkol aldıktan sonra tartışmaya başladıklarını söyledikleri öğrenildi. Başına sert bir cisimle vurdukları İley'in parası ve otomobilini aldıklarını belirten zanlıların, cesedi ise bölgedeki ormanlık alana gömdüklerini anlattıkları bildirildi. İfadeler doğrultusunda çalışma yapan ekipler, Elmalı-Korkuteli arasındaki ormanlık alanda İley'in cesedine ulaştı. Ceset, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüphelilerin ise jandarmadaki ifade işlemleri devam ediyor.