Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan son değerlendirmelere göre, Trakya, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Uşak Kütahya, Afyonkarahisar, Bolu, Düzce, Karabük ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Antalya'nın doğusu, Mersin, Diyarbakır, Tunceli, Elazığ'ın doğusu,Mardin'in batısı ile Şanlıurfa'nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75kg/m2) sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde etkili olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı güney bölgeler ile kuzeybatı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle doğu ve güneydoğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sabah ve gece saatlerinde puslu 10

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu 13

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu 13

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.) 15

Samsun: Çok bulutlu 17

Trabzon: Çok bulutlu 17

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 1

Diyarbakır: Çok bulutlu ve yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı 8