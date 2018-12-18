Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sultangazi’deki Taş Ocakları’nda 16 şirketin 22 saha ruhsatı bulunuyor. Ocaklar, İstanbul’un mıcır ihtiyacının yüzde 90’ını karşılıyor. 1 Ağustos 2018 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce, ilçede bulunan bir alan maden bölgesi ilan edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi, Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Sultangazi Belediyesi’nin birlikte gerçekleştirdiği Cebeci Taş Ocakları Rehabilitasyon Projesi kapsamında, “sütre” formülü geliştirdi.

Proje kapsamında; maden ocağı bölgesinde yer alan maden yolları ile yerleşim bölgelerine erişimi sağlayan ulaşım yolları arasında yüksek sütre yapılar (ara duvar) inşa edilecek. Bu bölge yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmalarıyla oluşturulacak. Bu yeşil yüksek duvarlar maden bölgesi kaynaklı gürültü ve çevre kirliliği engellenmiş olacak. Projeye yaklaşık 760 milyon TL yatırım yapılacak.