Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesi diyaliz bölümünde sebebi belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumanlar binayı sarınca bazı hastalar hemen tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.



EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ BUDAK'TAN YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesinin diyaliz bölümünde çıkan yangında hastaların tahliye edildiğini ve yangının söndürüldüğünü söyledi. Budak, "Herhangi can kaybımız ya da herhangi bir riskli olan bir hastamız şu anda söz konusu değil" dedi. Ölen veya yaralananın olmadığı yangın hemen olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Tahliye edilen hastalar ise bir müddet sonra boş yataklara aktarıldı. Ege Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur olay yerine gelerek bilgi aldı.



"CAN KAYBIMIZ YOK"

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, yaptığı açıklamada yangının elektrik kontağından çıktığını ifade etti. Budak, "Egez Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanemizdeki acil serviste diyaliz merkezindeki bir cihazın elektrik kontağı nedeniyle oluştuğunu düşündüğümüz bir yangın başlangıcını hemen itfaiyenin müdahalesiyle söndürdük. Duman söz konusuydu ve acil servise bitişik olduğu için acil servisteki bütün hastalarımızı tahliye ettik ve boş yataklarımıza onları aldık. Her şey kontrol altında. Çok şükür tabii Türkiye’nin en büyük hastanesi gerçekten, sadece İzmir ve Ege Bölgesi değil, Türkiye’ye, hatta Avrupa’ya hizmet eden tıp alanında çok ciddi hocalarımızın, çalışanlarımızın, doktorlarımızın olduğu bir yer, büyük bir hastane. Onun için hepimize geçmiş olsun diyorum. Herhangi can kaybımız ya da herhangi bir riskli olan bir hastamız şu anda söz konusu değil. Bütün hocalarımız, çalışanlarımız, acil servisimiz, tüm Tıp Fakültesi Hastanesi seferber oldu" dedi.