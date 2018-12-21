Yapılan uygulama ile kış şartlarında meydana gelebilecek trafik kazalarını asgariye indirmek, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak hedefleniyor. Ticari araçların kış lastiği takma mecburiyeti bulunduğu dönemde bin 509 araç kontrol edildi. Kış lastiği ihlalinde bulunduğu tespit edilen 68 araca cezai müeyyide uygulandı. Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla bu tür uygulamaların artarak devam edeceği bildirildi.
Kış lastiği takmayanlara ceza yağdı
21.12.2018 - 18:07 | Son Güncelleme: 21.12.2018 - 19:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da jandarma trafik timleri tarafından ticari araçlara yönelik kış lastiği kontrolü yapıldı.
Kaynak: İHA
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594591 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/594591.aspx
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