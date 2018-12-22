Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonunda Dörtdivan ilçesine bağlı Doğancılar köyünde bir evde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, Cumhuriyet savcılığının talimatıyla eve baskın yaptı. Baskında 63 adet tarihi eser niteliğine olan sikke, 29 adet tarihi eser niteliğinde obje ile 3 adet kurusıkı tabanca, 15 adet mermi, 2 adet otomatik av tüfeği, 1 dedektör ve 2 adet akü ele geçirildi. Evde bulunan 1 kişi gözaltına alındı.