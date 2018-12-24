Yıldızlar Avrupa Şampiyonası’ndan bronz madalyayla dönen millî halterci, Jandarma Genel Komutanlığının sınavlarını başarıyla geçip astsubay olarak göreve başladı. Ankara İl Jandarma Komutanlığında Asayiş Tim Komutanı olarak görev yapan Jandarma Astsubay Çavuş Bakan “Her Türk vatandaşında olduğu gibi içimde hep vatan ve millet sevgisi vardı. Bu yüzden hiç tereddütsüz sınavlara başvurdum. Şimdi çocukluk hayalime kavuşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Zorda ve darda kalan vatandaşlarımıza yardım etmeyi kutsal bir görev olarak görüyorum” dedi.
Halteri bıraktı, orduya katıldı
24.12.2018 - 02:43 | Son Güncelleme: 24.12.2018 - 02:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’de ve Avrupa’da halterde birçok başarı elde eden Hilâl Bakan, profesyonel spor hayatını sonlandırarak jandarma bünyesinde hayalini gerçeğe dönüştürdü.
Etiketler : halter,hilal bakan,
594903 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/594903.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER