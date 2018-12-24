Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldızlar Avrupa Şampiyonası’ndan bronz madalyayla dönen millî halterci, Jandarma Genel Komutanlığının sınavlarını başarıyla geçip astsubay olarak göreve başladı. Ankara İl Jandarma Komutanlığında Asayiş Tim Komutanı olarak görev yapan Jandarma Astsubay Çavuş Bakan “Her Türk vatandaşında olduğu gibi içimde hep vatan ve millet sevgisi vardı. Bu yüzden hiç tereddütsüz sınavlara başvurdum. Şimdi çocukluk hayalime kavuşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Zorda ve darda kalan vatandaşlarımıza yardım etmeyi kutsal bir görev olarak görüyorum” dedi.