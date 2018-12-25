Ankara Valisi Vasip Şahin, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle kentte yarın eğitime ara verildiğini açıkladı.
Ankara'da yarın okullar tatil edildi | 26 Aralık Ankara'da okullar tatil mi?
25.12.2018 - 22:06 | Son Güncelleme: 25.12.2018 - 22:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Valisi Vasip Şahin, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle kentte yarın eğitime ara verildiğini açıkladı.
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595204 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/595204.aspx
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