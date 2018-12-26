Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kar yağışı etkisini artırınca Türkiye'nin bir çok yerinden kar tatili haberleri geldi. İşte eğitim-öğretime ara verilen il ve ilçelerimiz;

ÇORUM'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

​Çorum'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Konuyla ilgili açıklamada, "Yoğun kar yağışı sebebiyle 26 Aralık 2018 Çarşamba günü Çorum merkez ilçemizde Okullarımızda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir.. Ayrıca, merkez İlçede görev yapan engelli ve hamile kamu personellerimizde bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır" ifadelerine yer verildi.

NİĞDE'NİN ÇİFTLİK İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Niğde’nin Çiftlik İlçesinde yoğun kar nedeniyle okullar tatil edildi. Çiftlik Kaymakamlığı tarafından yoğun kar yağışı nedeni ile bütün okulların 26.12.2018 tarihinde 1 gün süreyle tatil edildiği açıklandı.

NEVÜ'DE EĞTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Nevşehir’de yağan yoğun kar yağışı nedeniyle Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Nevşehir’de yağan yoğun kar yağışıyla birlikte Nevşehir Valiliğinin eğitim öğretime 1 gün ara vermesinin ardından, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde de eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili NEVÜ (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi) öğrencileri. İlimizde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle üniversitemiz 26.12.2018 Çarşamba günü öğretime bir gün ara vermiştir” açıklamalarında bulundu.

KIRŞEHİR'DE OKULLAR BİR GÜN TATİL

Kırşehir'de gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli kar yağışı nedeni ile okullar 1 gün süre ile tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada kar yağışı nedeniyle il genelindeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler ile diğer eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği belirtildi. Valilik'ten yapılan açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 26 Aralık 2018 Çarşamba (bugün) günü ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler ile diğer eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden hamile ve engellilerin aynı tarihte idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür" ifadelerine yer verildi.