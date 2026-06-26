2026 Dünya Kupası'nda ilk gollerini ABD ağlarına gönderen A Milli Futbol Takımı'nın gol müziği ortaya çıktı.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti ve şampiyonaya 3 puanla veda etti.

İLK GOLLER ABD'YE

Los Angeles Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da ay-yıldızlı ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona eren mücadelede milli takımın gollerini Arda Güler, Orkun Kökçü ve Kaan Ayhan'dan geldi.

GOL MÜZİĞİ TARKAN'DAN

Dünya Kupası'ndaki ilk gollerini bu maçta kaydeden A Milli Futbol Takımı'nın gol müziği de ilk kez duyuldu. Türkiye'nin Los Angeles Stadı'ndaki gollerinin ardından Tarkan'ın "Bir oluruz yolunda" şarkısı stat hoparlöründen çalındı.

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