GSB antrenör alımı 2026 başvuruları ne zaman, şartları neler? 1200 sözleşmeli antrenör alınıyo
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 1200 sözleşmeli antrenör alımı yapıyor. 2026 yılı personel alımları kapsamında sözleşmeli antrenör istihdamına ilişkin duyuru yayımladı. Başvuru takvimi, kontenjan dağılımı, KPSS şartı ve değerlendirme süreci adayların gündeminde yer alıyor. İşte GSB 1200 sözleşmeli antrenör alımıyla ilgili merak edilen ayrıntılar…
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), taşra teşkilatında görev yapmak üzere sözleşmeli antrenör alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Resmi duyuruyla birlikte başvuru süreci, adaylarda aranacak şartlar ve branşlara göre kontenjan dağılımı da netleşmeye başladı. Adaylar şimdi başvuru tarihlerini ve başvuru ekranına ilişkin ayrıntıları araştırıyor.
GSB ANTRENÖR ALIMI 2026 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı sözleşmeli antrenör alımı duyurusuna göre başvurular Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda alınacak. Başvuru süreci 11 Ağustos 2026 saat 00.00'da başlayacak ve 14 Ağustos 2026 saat 17.00'de sona erecek. Şahsen, posta yoluyla veya farklı kanallardan yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
GSB ANTRENÖR ALIMI 2026 BAŞVURU ŞARTLARI
Bakanlığın ilanına göre adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde yer alan genel şartları taşıması ve başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Ayrıca başvuracak adayların spor bilimleri alanında lisans mezunu olması, 2024 KPSS B Grubu P3 puan türünden istenen taban puanı almış bulunması ve başvuru yapılacak branşa uygun antrenörlük belgesine sahip olması şartı aranıyor.
Adaylar yalnızca şartlarını taşıdığı tek bir branş ve tek bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek. Başvuru şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilen adayların işlemleri hangi aşamada olursa olsun iptal edilecek. Ayrıntılı nitelikler ve istenen belgeler resmi duyuru metninde yer alıyor.
GSB 1200 ANTRENÖR ALIMI KADRO DAĞILIMI
2026 yılı personel planlaması kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı toplam 1200 sözleşmeli antrenör alımı gerçekleştirecek. Adayların başvuru yapmadan önce Bakanlığın yayımladığı Ek-1 Kontenjan Dağılımı Listesi'ni inceleyerek mezuniyet ve antrenörlük belgelerinin başvuracakları branşa uygun olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor. Resmi listede yer alan branşlar şu şekilde:
- Adaptif Fitbol
- Atıcılık (Havalı Ateşli Silahlar)
- Atıcılık (Plak Atışları)
- Atletizm
- Badminton
- Basketbol
- Beyzbol
- Bilardo
- Bisiklet
- Bocce
- Boccia
- Boks
- Buz Hokeyi
- Cimnastik (Artistik)
- Cimnastik (Ritmik)
- Cimnastik (Trampolin)
- Curling
- Dağcılık (Spor Tırmanış)
- Dart
- Eskrim
- Futbol
- Güreş
- Halk Oyunları
- Halter
- Hentbol
- Hokey
- Judo
- Kano (Akarsu)
- Kano (Durgunsu)
- Karate
- Kayak
- Kick Boks
- Kürek
- Masa Tenisi
- Modern Pentatlon
- Muay Thai
- Okçuluk
- Oryantiring
- Oturarak Voleybol
- Özel Sporcular Atletizm
- Özel Sporcular Cimnastik
- Özel Sporcular Masa Tenisi
- Özel Sporcular Tenis
- Özel Sporcular Yüzme
- Ragbi
- Rekreatif Spor
- Sutopu
- Taekwondo
- Tekerlekli Sandalye Basketbol
- Tenis
- Triatlon
- Voleybol
- Wushu
- Yamaç Paraşütü
- Yelken
- Yüzme (Erkek)
- Yüzme (Kadın)
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