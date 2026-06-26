Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 1200 sözleşmeli antrenör alımı yapıyor. 2026 yılı personel alımları kapsamında sözleşmeli antrenör istihdamına ilişkin duyuru yayımladı. Başvuru takvimi, kontenjan dağılımı, KPSS şartı ve değerlendirme süreci adayların gündeminde yer alıyor. İşte GSB 1200 sözleşmeli antrenör alımıyla ilgili merak edilen ayrıntılar…

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), taşra teşkilatında görev yapmak üzere sözleşmeli antrenör alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Resmi duyuruyla birlikte başvuru süreci, adaylarda aranacak şartlar ve branşlara göre kontenjan dağılımı da netleşmeye başladı. Adaylar şimdi başvuru tarihlerini ve başvuru ekranına ilişkin ayrıntıları araştırıyor.

GSB ANTRENÖR ALIMI 2026 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı sözleşmeli antrenör alımı duyurusuna göre başvurular Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda alınacak. Başvuru süreci 11 Ağustos 2026 saat 00.00'da başlayacak ve 14 Ağustos 2026 saat 17.00'de sona erecek. Şahsen, posta yoluyla veya farklı kanallardan yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

GSB antrenör alımı 2026 başvuruları ne zaman, şartları neler? 1200 sözleşmeli antrenör alınıyo

GSB ANTRENÖR ALIMI 2026 BAŞVURU ŞARTLARI

Bakanlığın ilanına göre adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde yer alan genel şartları taşıması ve başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Ayrıca başvuracak adayların spor bilimleri alanında lisans mezunu olması, 2024 KPSS B Grubu P3 puan türünden istenen taban puanı almış bulunması ve başvuru yapılacak branşa uygun antrenörlük belgesine sahip olması şartı aranıyor.

Adaylar yalnızca şartlarını taşıdığı tek bir branş ve tek bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek. Başvuru şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilen adayların işlemleri hangi aşamada olursa olsun iptal edilecek. Ayrıntılı nitelikler ve istenen belgeler resmi duyuru metninde yer alıyor.

GSB antrenör alımı 2026 başvuruları ne zaman, şartları neler? 1200 sözleşmeli antrenör alınıyo

GSB 1200 ANTRENÖR ALIMI KADRO DAĞILIMI

2026 yılı personel planlaması kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı toplam 1200 sözleşmeli antrenör alımı gerçekleştirecek. Adayların başvuru yapmadan önce Bakanlığın yayımladığı Ek-1 Kontenjan Dağılımı Listesi'ni inceleyerek mezuniyet ve antrenörlük belgelerinin başvuracakları branşa uygun olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor. Resmi listede yer alan branşlar şu şekilde:

Adaptif Fitbol

Atıcılık (Havalı Ateşli Silahlar)

Atıcılık (Plak Atışları)

Atletizm

Badminton

Basketbol

Beyzbol

Bilardo

Bisiklet

Bocce

Boccia

Boks

Buz Hokeyi

Cimnastik (Artistik)

Cimnastik (Ritmik)

Cimnastik (Trampolin)

Curling

Dağcılık (Spor Tırmanış)

Dart

Eskrim

Futbol

Güreş

Halk Oyunları

Halter

Hentbol

Hokey

Judo

Kano (Akarsu)

Kano (Durgunsu)

Karate

Kayak

Kick Boks

Kürek

Masa Tenisi

Modern Pentatlon

Muay Thai

Okçuluk

Oryantiring

Oturarak Voleybol

Özel Sporcular Atletizm

Özel Sporcular Cimnastik

Özel Sporcular Masa Tenisi

Özel Sporcular Tenis

Özel Sporcular Yüzme

Ragbi

Rekreatif Spor

Sutopu

Taekwondo

Tekerlekli Sandalye Basketbol

Tenis

Triatlon

Voleybol

Wushu

Yamaç Paraşütü

Yelken

Yüzme (Erkek)

Yüzme (Kadın)

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