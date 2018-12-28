Tufanbeyli ilçe merkezinde 26 Aralık günü başlayan ve bugüne kadar devam eden kar nedeniyle okullar 3. günde de tatil edildi. İlçe merkezinde 60 santimi bulan kar nedeniyle birçok köy yolu da kapandı. Bu nedenle iş makineleriyle yolları açmak için çalışmalar devam ediyor. Kar yağışının durduğu Tufanbeyli'de hayat normale dönmeye başladı. Birçok köyün de yollarının açıldığı öğrenildi.
Tufanbeyli'de eğitime kar engeli
28.12.2018 - 08:53 | Son Güncelleme: 28.12.2018 - 08:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle bugün de okullar tatil edildi.
Etiketler : Adana,eğitime kar engeli,okullar tatil,
595555 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/595555.aspx
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