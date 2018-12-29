Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüten kişilerin yakalanması için 26 Aralık'ta operasyon düzenledi. Kent merkezi ile Doğubayazıt ve Patnos ilçelerinde önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 12 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorguları sonrası mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.