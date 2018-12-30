Kentte gün içinde yer yer etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yetkililer vatandaşları uyardı. Gaziantep'te günlerdir etkili olan soğuk ve yağışlı hava yerini kar yağışına bıraktı. Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte vatandaşlar karlı bir sabaha uyandı. Yer yer etkili olan kar yağışı için yetkililer vatandaşları ve özellikle araç sürücülerini hız yapmamaları konusunda uyardı. Gaziantep'te kar yağışının gece saatlerinde kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Gaziantep'e mevsimin ilk kar yağışı
30.12.2018 - 12:12 | Son Güncelleme: 30.12.2018 - 12:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'nin pek çok yerinde soğuk kış şartları ve karlı hava etkili olurken Gaziantep'te de mevsimin ilk karı gece saatlerinden itibaren yağmaya başladı.
Etiketler : Gaziantep,kar,
595851 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/595851.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER