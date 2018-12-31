Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda metro seferlerinin yılbaşı nedeniyle saat 02.00'a kadar uzatıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada "Sayın yolcularımız; yılbaşı gecesi tüm raylı sistem hatlarımızda, seferler saat 02.00'a kadar uzatılmıştır. Yeni yılınızı kutlar, iyi yolculuklar dileriz" denildi.