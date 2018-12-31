Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda metro seferlerinin yılbaşı nedeniyle saat 02.00'a kadar uzatıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada "Sayın yolcularımız; yılbaşı gecesi tüm raylı sistem hatlarımızda, seferler saat 02.00'a kadar uzatılmıştır. Yeni yılınızı kutlar, iyi yolculuklar dileriz" denildi.
Metro seferleri 2'ye kadar uzatıldı
31.12.2018 - 10:26 | Son Güncelleme: 31.12.2018 - 10:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda metro seferlerinin yılbaşı nedeniyle saat 02.00'a kadar uzatıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada "Sayın yolcularımız; yılbaşı gecesi tüm raylı sistem hatlarımızda, seferler saat 02.00'a kadar uzatılmıştır. Yeni yılınızı kutlar, iyi yolculuklar dileriz" denildi.
Etiketler : metro,
595973 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/595973.aspx
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