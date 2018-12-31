Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik iki ayrı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi.Operasyonda 5'i yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.