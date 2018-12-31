Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik iki ayrı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi.Operasyonda 5'i yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Elazığ'da DEAŞ operasyonları: 7 gözaltı
31.12.2018 - 12:38 | Son Güncelleme: 31.12.2018 - 12:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik iki ayrı operasyonda 5'i yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : Elazığ,DEAŞ,
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