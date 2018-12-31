Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehitkamil ilçesine bağlı 29 Ekim Mahallesi'nde oturan ve 10 gün önce evden çıkarak kayıplara karışan Garip ve Fatma Tuğrul çiftinin 17 yaşındaki çocukları Ahmet, 10 gün sonra polisler tarafından bulunarak ailesine teslim edildi. Her yerde çocuklarını arayan ve hayatından endişe ettiklerini belirten aileye sevindirici haber Gaziantep Emniyetinden geldi. Kayıp gencin Karşıyaka'da arkadaşlarının yanında kaldığını tespit eden polis ekipleri genci ailesine teslim etti. Çocuğunun bulunmasının mutluluğunu yaşayan baba Garip Tuğrul, ailelerin çocuklarına sahip çıkmasını istedi. Çocuğunu sapasağlam kendisine teslim eden polis ekiplerine teşekkür eden baba, “Çocuğum 10 gün önce kaybolmuştu, bugün polis arkadaşlar çocuğumu bularak bize haber verdi. Gittik çocuğumuzu aldık, korktuğumuz başımıza gelmedi sağlık durumu çok iyi durumda. Çocuğumun bulunmasında emeği geçen herkese özellikle polislerimize teşekkür ediyorum. Ailelerden çocuklarına sahip çıkmalarını istiyorum. 10 gündür yaşadığımızı tarif edemem. Acaba öldü mü, nerede kalıyor, başına bir iş mi geldi. Bin türlü soru geldi aklıma ama korktuğumuz başımıza gelmedi, Allah'ıma binlerce şükürler olsun” diye konuştu.

10 gündür kayıp olan genç ise pişman olduğunu ve bir daha ailesini üzmeyeceğini söyledi.