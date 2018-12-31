Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda, Vatan, Hacıbaba, Hasırcıoğlu, Süleymanşah, Akdere ve Kavaklık mahallelerinde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 7 gram esrar, 20 gram eroin, 200 gram metamfetamin, 604 hap, hassas terazi ve 2 av tüfeği ele geçirdi. Ekipler, 10 kişi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
31.12.2018 - 17:46 | Son Güncelleme: 31.12.2018 - 17:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik 6 mahalledeki 15 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda bir miktar uyuşturucu ile 2 av tüfeği ele geçirilirken, 10 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Gaziantep,gözaltı,
596048 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/596048.aspx
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