Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında ülke genelinde önemli bir değişiklik olmayacak, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güneyli, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çok kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esecek.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzeyinin yüksekleri kar yağışlı 5

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren batı kesimlerinden başlamak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden sonra batısında kuvvetli olması bekleniyor) 7

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 12

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların gece saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 14

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinde, akşam saatlerinden itibaren ise doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 15

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -1

Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu, kuzey ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7