Edinilen bilgilere göre olay İnönü Mahallesi Kırgız Sokak'ta dün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre eşi H.İ. ile tartışan maden işçisi koca M.İ. eşini bıçak darbeleriyle öldürdü. Cinayet zanlısı koca M.İ. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden M.İ., ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Maden işçisi, eşini bıçaklayarak öldürdü
05.01.2019 - 12:09 | Son Güncelleme: 05.01.2019 - 12:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'nın Soma ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda bir şahıs eşini bıçaklayarak öldürdü.
Etiketler : maden işçisi,kadın cinayeti,
596754 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/596754.aspx
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