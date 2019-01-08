Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.06'da merkez üssü Ege Denizi olan 4.1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin yerin 6,78 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.