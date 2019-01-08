Yoğun kar yağışının devam ettiği bölgede bir kamyon Darıyerihasanbey  mevkisinde arızalandı. Kamyon arızası nedeniyle D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde,  Ankara yönünde ulaşım sağlanamıyor. Kamyonunun olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışının  normale döneceği belirtildi. Bölgeden geçmek isteyen sürücüler, Anadolu Otoyolu'na yönlendiriliyor. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgede, kara yolları ekiplerinin  kar küreme ve tuzlama çalışması devam ediyor.