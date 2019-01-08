Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yoğun kar yağışının devam ettiği bölgede bir kamyon Darıyerihasanbey mevkisinde arızalandı. Kamyon arızası nedeniyle D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde, Ankara yönünde ulaşım sağlanamıyor. Kamyonunun olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışının normale döneceği belirtildi. Bölgeden geçmek isteyen sürücüler, Anadolu Otoyolu'na yönlendiriliyor. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgede, kara yolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması devam ediyor.