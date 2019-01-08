Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Meslek Yüksek Okulunda eğitim gören 6 erkek öğrenci, üniversite öğrencisi arkadaşlarına meydan okumak amacıyla karda soyundu. Öğrenciler, daha sonra 'BESYO öğrencilerinin ne kadar çılgın olduğunu bilemezler' diyerek karda taklalar atıp yuvarlandı. Gençler, soğuk havada yaptıkları gösteriyi sosyal medyaya yükledi. Sosyal medyada çok sayıda paylaşım alan video izleyenleri şaşırttı.