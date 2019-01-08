Düzce Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Meslek Yüksek Okulunda eğitim gören 6 erkek öğrenci, üniversite öğrencisi arkadaşlarına meydan okumak amacıyla karda soyundu. Öğrenciler, daha sonra 'BESYO öğrencilerinin ne kadar çılgın olduğunu bilemezler' diyerek karda taklalar atıp yuvarlandı. Gençler, soğuk havada yaptıkları gösteriyi sosyal medyaya yükledi. Sosyal medyada çok sayıda paylaşım alan video izleyenleri şaşırttı.
Fotoğraflar bugün Türkiye'de çekildi
08.01.2019 - 18:38 | Son Güncelleme: 08.01.2019 - 18:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Düzce Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler, yaklaşık yarım metre kar altında soyunarak şortlarla taklalar atıp karların içinde yuvarlandı.
Etiketler : Düzce,
597264 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/597264.aspx
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