Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rize’nin yüksek kesimlerinde yoğun, merkeze bağlı üst mahallelerde hafif olmakla birlikte etkisini gösteren kar yağışına karşı Rize Belediyesi önlemini aldı. Gün içerisinde sabah saatlerinde başlayarak Rize’nin üst kısmında Dağbaşı olarak bilinen mevkide etkisini gösteren kar yağışına karşı Rize Belediyesi karla mücadele ekipleri kısmen çalışmalarını başlatarak kar küreme aracıyla yol açma çalışmalarını başlattı.

Kar yağışının yoğunlaşması durumunda belirlenen noktalara müdahale etmek üzere Rize Belediyesi Makine Parkı’nda iş makineleri hazır halde bekletiliyor. 24 saat nöbette olacak olan ekipler, öncelik olarak sağlık kuruluşları, ana arter yollar, acil hasta ve cenaze olan bölgelere yoğunlaşacak.

Olası buzlanmalara karşıda önlem alan Rize Belediyesi karla mücadele ekiplerinin, özel donanımlı tuzlama araçlarıyla belirli aralıklarda tuzlama yaparak yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı önlem aldığı belirtildi.