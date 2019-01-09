Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Ortaca köyünde Abdullah Şahin’e ait (61) evin bacasında başlayan yangın tüm eve yayıldı. Evinde çıkan yangında müdahalede bulunan Şahin, ellerinden hafif şekilde yaralanırken, alevler olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucu evde büyük çaplı hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.