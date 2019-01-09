Alınan bilgiye göre, Ortaca köyünde Abdullah Şahin’e ait (61) evin bacasında başlayan yangın tüm eve yayıldı. Evinde çıkan yangında müdahalede bulunan Şahin, ellerinden hafif şekilde yaralanırken, alevler olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucu evde büyük çaplı hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Simav’da ev yangını: 1 yaralı
09.01.2019 - 21:53 | Son Güncelleme: 09.01.2019 - 21:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya’nın Simav ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
Etiketler : Kütahya,
597454 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/597454.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER