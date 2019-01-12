Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde eksi derecelere düşen hava şartlarının ardından doğalgaz kullanımı da artmaya başladı. Ancak doğalgaz kullanmadan önce cihazların ve bacaların bakımı da çok önemli. İGDAŞ Makine Mühendisi Sabri Doğan, İGDAŞ’ın Alibeyköy’de bulunan Genel Merkez Binası’nda doğalgazın güvenli bir şekilde kullanımı konusunda önemli bilgiler paylaştı.

“İGDAŞ’IN ONAY VERDİĞİ KİŞİ VE KURUMLARA BAKIM YAPTIRTIN”

İGDAŞ Makine Mühendisi Sabri Doğan, doğalgaz tesisatına yetkisiz kişilerin müdahale ettirilmemesi gerektiğini ifade ederek, “Vatandaşlar İGDAŞ’ın onay verdiği kişi ve kurumlara bakım yaptırtmalı. İlla bir değişiklik ihtiyacı duyulursa İGDAŞ’a bilgi verilmesi gerekiyor. Cihazların ve bacaların bakımı ise her kış mevsimi başında mutlaka yetkili kişilere yaptırılmalı. Cihaz bakımı için cihazların markalarının servislerinden bakımı yapılmalı. Baca bakımı için ise itfaiyenin yetkilendirdiği baca bakım ve temizlik firmalarından hizmet almalılar” diye konuştu.

“DOĞALGAZ KOKUSU ÇÜRÜK SARIMSAK KOKUSUNA BENZER”

Evde doğalgaz kaçağının olup olmadığını vatandaşların nasıl anlayacağı sorusunu ise Sabri Doğan, “Normalde doğalgaz kokusuzdur. Ancak biz tesislerimizde gazı kokulandırırız. Çürük sarımsak kokusuna benzer bir koku bu. Bu şekilde bir koku hissetmeleri durumunda İGDAŞ’ın ‘187 Acil’ telefonunu arayarak bilgi vermeleri ve ortamı havalandırmaları gerekiyor. Bu süreç içerisinde telefon kullanmamaları, elektrik prizlerini açmamalı ve kapatmamaları gerekir. Dış ortamda da İGDAŞ yetkililerini beklemeleri gerekir” şeklinde yanıtladı.

İGDAŞ Makine Mühendisi Sabri Doğan, özellikle doğalgaz havalandırma menfezlerinin kapatılmaması ve açık tutulması konusunda aboneleri uyardı. Doğan, “Ortamda cihazların güvenli bir şekilde yanması için gerekli oksijeni ve baca çekişlerini hava menfezleri sağılıyor” dedi.