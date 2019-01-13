Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay dün gece saatlerinde, Köşklü Çeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Silah sesleri duyan vatandaşlar, sesin geldiği 17 numaralı daireye yöneldi. Dairede yaşayan Suzan Keleş’i kanlar içinde hareketsiz yerde yattığını görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede başından vurulan Suzan Keleş’in hayatını kaybettiği belirlendi. Keleş’in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından cenaze aracı ile hastane morguna kaldırıldı. Ailesi, cinayeti Sinan G.'nin işlediğini, olayın ardından tabanca ile birlikte kaçtığını söyledi. Sinan G. adliyeye giderek teslim oldu. Sinan G.'nin çelişkili ifadeler vermesi üzerine babası Ali Osman G., annesi, eşi ve eniştesi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.