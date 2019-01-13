Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığ’da, sokak kedilerine evini açan 61 yaşındaki Nuriye Yücesoy, yazın dışarıda beslediği kedileri kışın evine alıyor. 5 yıl önce 3 yavrulu bir kediyi bulmasıyla evini kedilere açan Nuriye teyze, şimdi ise 58 kediye birden bakıyor. Zaman zaman hayvanseverlerin gönderdiği kedi mamalarıyla, zaman zaman ise kendi imkanlarıyla hayvanları besleyen Nuriye Teyze ise, sadece kedilere baktığı için kendisini dışlayanların, dışlamamasını istiyor.

“HEPSİ SOKAK KEDİSİ”

5 yıldır kedilere baktığını belirten Nuriye Yücesoy, "İlk başlarda 1 anne 3 yavru kediye bakıyordum. Hayvanlar kış mevsiminde üşüyor. Yaz kış hayvanlara bakıyorum. Kışın hepsine bakıyorum. Kedileri dışarıda bırakmaya vicdanım el vermedi. Ahşaptan küçük bir evimiz olduğu için kedilere bakmaya zorlanıyorum. Yazın da sıcak havadan dolayı dışarıda kalıyorlar. Alıyorum bakıyorum. Bakımları çok zor. Ben de yaşlandım artık, kedilere bakmakta zorlanıyorum. Hayvanlar, kışın soğuktan yazın da sıcaktan perişan oluyor. Bunların hepsi sokak kedisi" dedi.

"KEDİLERE BAKTIĞIM İÇİN DIŞLIYORLAR"

Hastalandıkları zaman bakımını yapıp, veterinere götürdüklerinin ifade eden Yücesoy, "Tek isteğim, hayvanlara baksınlar. Evlerine almalarına da gerek yok. Bir kap su ve evlerinde artan yemeklerini kapılarının önlerine bıraksınlar. Beni kedilere baktığım için dışlıyorlar, hor görüyorlar. Herkesin kendi vicdanına ve merhametine kalmış bir şey. Ben merhametimden ve hayvan sevgisinden hayvanlara bakıyorum. Hayvan sevmeyen insan sevmez. Hayvanlara merhamet etmezsen insanlara hiç merhamet etmezsin. Hayvanlara kucak açıp baksınlar, görmemezlikten gelmesinler. Bunların da bir canı var" ifadelerini kullandı.

“HAYVANLARIMDAN KOPAMIYORUM”

Kedilerinin sayısının çoğaldığını ve şu an 58’ine baktığını dile getiren Yücesoy, “Bu kadar kediye bakmak kolay değil. Ben de yaşlandım. Bunların ilaçları, aşıları var. Hepsinin aşısını yaptık. Bizimle birlikte yaşıyorlar. Kedilerin tedavilerini ayrı ayrı yapıyoruz ve hepsinin bir hikayesi var. Olumlu ve olumsuz tepkiler alıyorum. Ben çok mutluyum çünkü hayvanları çok seviyorum. Sevdiğim için bunların her zorluğuna katlanıyorum. Hayvanlarımdan kopamıyorum. Ancak rahatsız olduğum tek bir nokta var, beni dışlamasınlar. Ben hayvanları çok seviyorum. Sevdiğim için kedilere seve seve bakıyorum” şeklinde konuştu.

Son zamanlarda hayvanlara şiddetin arttığına da değinen Yücesoy, "Hayvanlar çok işkence görüyor. Benim üzüldüğüm nokta ise hayvanları sevmiyor veya hayvanlara bakamıyorlarsa işkence etmesinler. Ayrıca ben kedileri sevdiğim için çevremdekiler de bana saygı duysunlar. Kedilerimin çok olmasına rağmen dışarıda kalan bir kedi gördüğümde keşke ona da baksam diyorum" diyerek duygularını aktardı.