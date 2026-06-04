'Şifa' isterken ölümle burun buruna geliyorlar! İşte 'kurbağa zehri' ritüeli Kambo'nun vücuda bilinmeyen zararları
Özellikle TikTok ve Instagram gibi platformlarda "anksiyeteye doğal çözüm" ve "toksinlerden arınma" vaadiyle küresel bir popülariteye ulaşan Amazon kökenli "Kambo" ritüeli, ciddi sağlık risklerini beraberinde getiriyor. Uzmanlar, tıp dışı bu uygulamanın ölümcül komplikasyonlara yol açabileceği konusunda hayati uyarılarda bulunuyor.
- Kambo, dev maymun kurbağasının zehirli salgılarından elde edilen ve geleneksel olarak Amazon yerlileri tarafından kullanılan bir ritüeldir.
- Denetimsiz bir şekilde uygulanan ritüel, deri üzerinde açılan yaralara kurbağa zehrinin doğrudan uygulanmasıyla gerçekleştirilir ve ani ısı artışı, şiddetli kusma, yüz şişmesi, kalp çarpıntısı ve ishal gibi ağır yan etkilere yol açabilir.
- Sosyal medyada "arınma" olarak tanıtılsa da uzmanlar, bunun tıbbi olarak ağır bir zehirlenme vakası olduğunu belirtiyor.
- Kristian Trend ve Natasha Lechner gibi kişiler, katıldıkları Kambo seansları sonrasında hayatlarını kaybetmiştir.
- Avustralya, 2021 yılında bu maddenin kullanımını yasaklamıştır.
- Toksikologlar, Kambo kullanımının organ yetmezliği, hepatit, yemek borusu yırtılması, nöbetler ve ani kalp durmalarına neden olabileceğini belirtiyor.
- Kambo'nun sağlık üzerinde iyileştirici etkisine dair bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır.
HABER MERKEZİ — Güney Amerika’nın yerli kabilelerine ait antik bir ritüel olan "Kambo", modern "sağlıklı yaşam" akımları aracılığıyla Batı dünyasındaki evlerin içine kadar girdi. Ancak uzmanlar, "detoks" adı altında pazarlanan bu ölümcül kurbağa zehrinin ciddi hayati riskler taşıdığı konusunda uyarıyor.
KAMBO RİTÜELİ NEDİR?
Geleneksel olarak Amazon yerlileri tarafından avcıların gücünü artırmak ve "kötü şansı" kovmak için kullanılan Kambo, dev maymun kurbağasının (Phyllomedusa bicolor) zehirli salgılarından elde ediliyor. Günümüzde ise "sosyal medya şamanları" tarafından anksiyete, depresyon, bağımlılık ve hatta kanser gibi pek çok hastalığa iyi geldiği iddiasıyla, 'mucizevi çözüm' olarak pazarlanıyor. Bu denetimsiz ritüel, artık şehirlerdeki apartman dairelerine kadar sızmış durumda.
"ARINMA" MI, AĞIR ZEHİRLENME Mİ?
Ritüel, deri üzerinde yanan bir çubukla açılan küçük yaralara kurbağa zehrinin doğrudan uygulanmasıyla gerçekleştiriliyor. Zehir kan dolaşımına girdiğinde vücutta ani bir ısı artışı, şiddetli ve durdurulamaz kusma, yüz şişmesi (ödem), kalp çarpıntısı ve ishal gibi ağır yan etkilere yol açıyor.
Sosyal medyada paylaşılan videolarda katılımcılar bu süreci bir "arınma ve toksin atma" olarak tanımlasa da toksikologlar (Zehir bilimi uzmanları) ve kardiyologlar durumun tıbbi olarak ağır bir zehirlenme vakası olduğunun altını çiziyor.
DÜNYADA PEŞ PEŞE GELEN ÖLÜM VAKALARI
Kambo’nun popülaritesiyle birlikte dünya genelinde ölümle sonuçlanan komplikasyon vakaları da artmaya başladı:
- Birleşik Krallık: Sağlıklı yaşam koçu Kristian Trend, katıldığı bir seans sırasında hayatını kaybederek ülkede bu uygulama nedeniyle hayatını kaybeden ilk kişi olarak kayıtlara geçti.
- Avustralya: Natasha Lechner adlı bir kadın, kronik sırt ağrısından kurtulmak isterken katıldığı ritüel sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yaşanan benzer vakaların ardından Avustralya, 2021 yılında bu maddenin kullanımını tamamen yasakladı.
KAMBO RİTÜELİNİN ZARARLARI
Toksikologlar (Zehir bilim uzmanları), Kambo kullanımının organ yetmezliği, hepatit, özofagus (yemek borusu) yırtılması, nöbetler ve ani kalp durmalarına neden olabileceği konusunda hemfikir.
BİLİMSEL KANIT YOK, RİSK BÜYÜK
Araştırmacılar, yıllardır bu salgıları incelemelerine rağmen Kambo’nun sağlık üzerinde herhangi bir iyileştirici etkisine dair hiçbir bilimsel kanıta rastlamadılar. Aksine, özellikle kalp rahatsızlığı, tansiyon sorunu veya psikolojik rahatsızlığı olan bireyler için bu ritüelin tam anlamıyla ölümcül bir "kumar" olduğu ifade ediliyor.
Psikiyatristler ve uzman hekimler, özellikle zihinsel sağlık sorunları yaşayan ve kendisini savunmasız hisseden bireylerin, sosyal medyadaki denetimsiz yönlendirmeler yerine profesyonel tıbbi ve psikolojik destek almaları gerektiği konusunda kritik bir çağrıda bulunuyor.
Brezilya ve Avustralya'nın ardından diğer dünya ülkelerinde de benzer adli vakaların önlenmesi için geniş çaplı yasaklar gündemde.