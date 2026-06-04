Özellikle TikTok ve Instagram gibi platformlarda "anksiyeteye doğal çözüm" ve "toksinlerden arınma" vaadiyle küresel bir popülariteye ulaşan Amazon kökenli "Kambo" ritüeli, ciddi sağlık risklerini beraberinde getiriyor. Uzmanlar, tıp dışı bu uygulamanın ölümcül komplikasyonlara yol açabileceği konusunda hayati uyarılarda bulunuyor.

HABER MERKEZİ — Güney Amerika’nın yerli kabilelerine ait antik bir ritüel olan "Kambo", modern "sağlıklı yaşam" akımları aracılığıyla Batı dünyasındaki evlerin içine kadar girdi. Ancak uzmanlar, "detoks" adı altında pazarlanan bu ölümcül kurbağa zehrinin ciddi hayati riskler taşıdığı konusunda uyarıyor.

Şifa isterken ölümle burun buruna geliyorlar! İşte kurbağa zehri ritüeli Kambonun vücuda bilinmeyen zararları

KAMBO RİTÜELİ NEDİR?

Geleneksel olarak Amazon yerlileri tarafından avcıların gücünü artırmak ve "kötü şansı" kovmak için kullanılan Kambo, dev maymun kurbağasının (Phyllomedusa bicolor) zehirli salgılarından elde ediliyor. Günümüzde ise "sosyal medya şamanları" tarafından anksiyete, depresyon, bağımlılık ve hatta kanser gibi pek çok hastalığa iyi geldiği iddiasıyla, 'mucizevi çözüm' olarak pazarlanıyor. Bu denetimsiz ritüel, artık şehirlerdeki apartman dairelerine kadar sızmış durumda.

'Kambo ritüeli'nde dev maymun kurbağasının zehirli salgıları kullanılıyor.

"ARINMA" MI, AĞIR ZEHİRLENME Mİ?

Ritüel, deri üzerinde yanan bir çubukla açılan küçük yaralara kurbağa zehrinin doğrudan uygulanmasıyla gerçekleştiriliyor. Zehir kan dolaşımına girdiğinde vücutta ani bir ısı artışı, şiddetli ve durdurulamaz kusma, yüz şişmesi (ödem), kalp çarpıntısı ve ishal gibi ağır yan etkilere yol açıyor.

Görselde, Amazon yerlilerinin geleneksel iyileşme ve güç toplama ritüeli olan "Kambo kurbağa zehri" uygulamasında, cilde açılan küçük yanıklara ahşap bir çubukla zehirli salgının sürülme anı gösteriliyor.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda katılımcılar bu süreci bir "arınma ve toksin atma" olarak tanımlasa da toksikologlar (Zehir bilimi uzmanları) ve kardiyologlar durumun tıbbi olarak ağır bir zehirlenme vakası olduğunun altını çiziyor.

Sağlıklı yaşam koçu Kristian Trend, ritüele katıldıktan sonra Nisan ayında hayatını kaybetti.

DÜNYADA PEŞ PEŞE GELEN ÖLÜM VAKALARI

Kambo’nun popülaritesiyle birlikte dünya genelinde ölümle sonuçlanan komplikasyon vakaları da artmaya başladı:

Birleşik Krallık: Sağlıklı yaşam koçu Kristian Trend , katıldığı bir seans sırasında hayatını kaybederek ülkede bu uygulama nedeniyle hayatını kaybeden ilk kişi olarak kayıtlara geçti.

Sağlıklı yaşam koçu , katıldığı bir seans sırasında hayatını kaybederek ülkede bu uygulama nedeniyle hayatını kaybeden ilk kişi olarak kayıtlara geçti. Avustralya: Natasha Lechner adlı bir kadın, kronik sırt ağrısından kurtulmak isterken katıldığı ritüel sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yaşanan benzer vakaların ardından Avustralya, 2021 yılında bu maddenin kullanımını tamamen yasakladı.

46 yaşındaki Jarrad Antonovich, Yeni Güney Galler'deki bir sağlık merkezinde kambo içtikten sonra yemek borusunda yırtılma meydana geldi.

KAMBO RİTÜELİNİN ZARARLARI

Toksikologlar (Zehir bilim uzmanları), Kambo kullanımının organ yetmezliği, hepatit, özofagus (yemek borusu) yırtılması, nöbetler ve ani kalp durmalarına neden olabileceği konusunda hemfikir.

Kambo ritüeli, deri üzerinde ısıtılmış bir çubukla açılan küçük yanıklara dev maymun kurbağasının zehirli salgısının doğrudan uygulanmasıyla gerçekleştiriliyor.

BİLİMSEL KANIT YOK, RİSK BÜYÜK

Araştırmacılar, yıllardır bu salgıları incelemelerine rağmen Kambo’nun sağlık üzerinde herhangi bir iyileştirici etkisine dair hiçbir bilimsel kanıta rastlamadılar. Aksine, özellikle kalp rahatsızlığı, tansiyon sorunu veya psikolojik rahatsızlığı olan bireyler için bu ritüelin tam anlamıyla ölümcül bir "kumar" olduğu ifade ediliyor.

Dünyaca ünlü oyuncu Orlando Bloom'un da desteklediği "Kambo" adlı kurbağa zehri detoksu, popüler kültürde "şifa" olarak pazarlanıyor.

Psikiyatristler ve uzman hekimler, özellikle zihinsel sağlık sorunları yaşayan ve kendisini savunmasız hisseden bireylerin, sosyal medyadaki denetimsiz yönlendirmeler yerine profesyonel tıbbi ve psikolojik destek almaları gerektiği konusunda kritik bir çağrıda bulunuyor.

Brezilya ve Avustralya'nın ardından diğer dünya ülkelerinde de benzer adli vakaların önlenmesi için geniş çaplı yasaklar gündemde.

Haberle İlgili Daha Fazlası