Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce’nin Akçakoca ilçesini Sakarya’nın Kocaali ilçesine bağlayan ve yeni ulaşıma açılan sahil yolu, sağanak yağış nedeniyle Paşalar köyü mevkisinde çöktü. Yaklaşık 10 metre uzunluğunda 3 metre derinliğinde çöken yol, jandarma ve karayolu ekiplerince ulaşıma kapatıldı. Ulaşım eski yol üzerinde devam ederken, yol yapım çalışmaları için karayolları ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi. Jandarma ekipleri ulaşıma kapatılan alanda sürücülere yol güzergahı konusunda bilgi verdi.