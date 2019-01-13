Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Simav ilçesinde Esenevler Mahallesi’ndeki bir sunta fabrikasında, saat 16.30 sularında sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına Simav Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 2 itfaiye görevlisi, 112 acil yardım ekiplerince tedavi altına alınmak üzere Simav Doç Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine götürüldü. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangının görgü tanığı Meki Uçak, "İlk gördüğümde kara dumandı, sonra alevler yükseldi. İtfaiyeler yangına yetersiz kaldı" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.