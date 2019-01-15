Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, öğle saatlerinden itibaren Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında güney yönlerden kuvvetli fırtına, Ege ve Marmara bölgeleri ile zamanla Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden fırtına (60-80 km/saat); İstanbul'un kuzey kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu 6

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerine doğru karla karışık yağmurlu 6

İzmir: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı , öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8

Adana: Çok bulutlu sağanak yağışlı 14

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri yoğun kar yağışlı 6

Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 14

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı 2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu 6