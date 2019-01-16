Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Nusaybin ve Derik ilçeleri kırsal alanlarında operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyonlarda bölücü terör örgütü mensuplarına ait sığınak ve barınaklarda arama-tarama faaliyeti yapılmıştır. Bu kapsamda, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet şarjör, 12 adet 7,62 milimetre fişek, 12 adet büyük tüp, 14 adet küçük tüp, 4 kilogram patlayıcı madde, 20 metre infilaklı fitil, 3 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 600 adet pil, 200 metre bakır kablo ve çok sayıda örgütsel doküman, kitap, giyecek, yiyecek ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Ele geçen malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatı ile muhafaza altına alınmış, patlayıcı maddeler ise kontrollü olarak imha edilmiştir” denildi.