Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğrenciler tatil haberlerini merak ediyor. İşte yarın okulların tatil olduğu il ve ilçeler..

NİĞDE

Niğde’de il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Niğde Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı, tipi ve olası buzlanma nedeniyle, 17.01.2019 Perşembe günü, ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir (1) gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli personelimiz aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

ADIYAMAN

Adıyaman’ın Sincik İlçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün (Perşembe) tatil edildi.

Sincik Kaymakamlığı okulların tatil edilmesiyle ilgili, “İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle resmi, özel tüm eğitim kurumlarımızda eğitim öğretim faaliyetlerine 17.01.2019 Perşembe günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Sincik Kamuoyuna saygıyla duyurulur” şeklinde açıklamada bulundu.

NEVŞEHİR

Nevşehir’de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelindeki yoğun kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, "İl genelinde yağan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 17 Ocak Perşembe günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiş olup, engelli ve hamile personellerimiz de idari izinli sayılacaktır" denildi.

TOKAT

Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle öğleden sonra eğitime ara verilen Tokat’ta, yarın da ilk ve orta dereceli okulların tatil edilmesi kararlaştırıldı. Yağışın devam ettiği kent genelinde kapalı köy yolu sayısı ise 469’a yükseldi.