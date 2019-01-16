Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Siteler Şenkal Sokak’ta bir mobilya firmasında akşam saatlerinde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mobilya fabrikasında çalışan işçilerin müdahalesi sırasında 5 işçi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan işçiler hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, sitelerdeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangında Suriye uyruklu 5 işçinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.