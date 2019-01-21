Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Uzmanlar bunun önemli bir güvenlik açığı olduğunu belirterek “Kadınlar altın günü yapar gibi sosyal medyada grup kurup haberleşiyor, birbiriyle paylaşımda bulunuyor. Kötü niyetli kişiler bunları izliyor” diyor. Kadir Has Üniversitesi Siber Güvenlik ve Kritik Altyapı Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Dağ’ın verdiği bilgiye göre nüfusa oranı bakımında internet kullanımında dünyada ilk üçteyiz. Üniversite öğrencilerinin tamamı sosyal medya kullanıyor. Çaylar WhatsApp gruplarında içiliyor, canlı görüşmeler yapılıyor. Prof. Dağ diyor ki “Sosyal medya, herkese açık demek. Dolayısıyla siz yer ve zaman dilimi vererek paylaşım yaptığınızda, evinizi soymak isteyen biri için bütün bilgiyi vermiş oluyorsunuz. Ne zaman işe gittiğinizi, ne zaman döndüğünüzü, hangi güzergâhı kullandığınızı, isim isim arkadaşlarınızı, yani her şeyinizi biliyor” uyarısı yapıyor ve ekliyor: Fotoğraflarınızı tatil sonrası paylaşın, daha güvende olun. Hırsızlar genellikle bildikleri eve girer. Epey gözlem yaptıktan sonra eyleme geçer. Resim paylaşırken üzerindeki tarih ve yer bilgisini kaldırın, telefonunuz ya da mobil cihazınızdaki otomatik resim yüklemeyi kapalı tutun.