Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışma sırasında polis, kent merkezinde park halindeki şüpheli bir aracı tespit ederek arama yaptı. Aramada araç içerisinde 45 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Kaçak cep telefonları ile ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.