6,8 ve 6,8 büyüklüğündeki depremlerde aktif rol oynamıştı! Kahraman köpek Bob'a acı veda...

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, AKUT ekibinin eğitimli arama kurtarma köpeği olan 12 yaşındaki 'Bob' öldü. “Kahraman köpek Bob”, 24 Ocak 2020'de merkez üssü Elazığ olan 6,8 ve 30 Ekim 2020'de Ege'de yaşanan 6,9 büyüklüğündeki depremlerde aktif olarak enkazda arama kurtarma faaliyetlerine katılmıştı.

Halk arasında “Bob” olarak bilinen arama-kurtarma köpeğinden üzücü bir haber geldi.

DEPREMLERDE ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİNE KATILMIŞTI

Böbreklerinde de sorun bulunan Bob, yaşlandığı gerekçesiyle bir süre önce emekliye ayrıldı. Bugüne kadar birçok doğal afette görev alıp, sayısız yaşamın kurtarılmasına yardımcı olduğu için Aydın'ın Kuşadası ilçesinde adı bir parka da verilen Bob, bugün öldü.

AKUT Kuşadası ekibinin eğitimli arama kurtarma köpeği olan 12 yaşındaki Belçika Malinois cinsi "Bob", 24 Ocak 2020'de merkez üssü Elazığ olan 6,8 ve 30 Ekim 2020'de Ege'de yaşanan 6,9 büyüklüğündeki depremlerde aktif olarak enkazda arama kurtarma faaliyetlerine katıldı.

Kahraman köpek lakabı verilen Bob'un eğitmeni Tevfik Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: