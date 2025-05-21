Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > 6,8 ve 6,8 büyüklüğündeki depremlerde aktif rol oynamıştı! Kahraman köpek Bob'a acı veda...

6,8 ve 6,8 büyüklüğündeki depremlerde aktif rol oynamıştı! Kahraman köpek Bob'a acı veda...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
6,8 ve 6,8 büyüklüğündeki depremlerde aktif rol oynamıştı! Kahraman köpek Bob&#039;a acı veda...
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, AKUT ekibinin eğitimli arama kurtarma köpeği olan 12 yaşındaki 'Bob' öldü. “Kahraman köpek Bob”, 24 Ocak 2020'de merkez üssü Elazığ olan 6,8 ve 30 Ekim 2020'de Ege'de yaşanan 6,9 büyüklüğündeki depremlerde aktif olarak enkazda arama kurtarma faaliyetlerine katılmıştı.

Halk arasında “Bob” olarak bilinen arama-kurtarma köpeğinden üzücü bir haber geldi.

6,8 ve 6,8 büyüklüğündeki depremlerde aktif rol oynamıştı! Kahraman köpek Bob'a acı veda... - 1. Resim

DEPREMLERDE ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİNE KATILMIŞTI

Böbreklerinde de sorun bulunan Bob, yaşlandığı gerekçesiyle bir süre önce emekliye ayrıldı. Bugüne kadar birçok doğal afette görev alıp, sayısız yaşamın kurtarılmasına yardımcı olduğu için Aydın'ın Kuşadası ilçesinde adı bir parka da verilen Bob, bugün öldü.

AKUT Kuşadası ekibinin eğitimli arama kurtarma köpeği olan 12 yaşındaki Belçika Malinois cinsi "Bob", 24 Ocak 2020'de merkez üssü Elazığ olan 6,8 ve 30 Ekim 2020'de Ege'de yaşanan 6,9 büyüklüğündeki depremlerde aktif olarak enkazda arama kurtarma faaliyetlerine katıldı. 

Kahraman köpek lakabı verilen Bob'un eğitmeni Tevfik Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Beni köpek eğitmeni yapan, üzerimde büyük emeği olan, birlikte sayısız gurur yaşadığım can dostum, yoldaşım Bob. Bu yolda beni hiç yarı yolda bırakmadın. Varlığınla güç buldum, gidişinle eksildim. Seni hiç unutmayacağım. Huzurla uyu güzel kalpli dostum.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Genler tarımdan kaçıyor! Yüzde 5'e düştü, gıda güvenliği tehlikedeOle Gunnar Solskjaer'den Keny Arroyo kararı! Rizespor maçında kadroda
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Havalar ısınınca tehlike arttı! Bursa'da müsilaj tehlikesine karşı acil toplantı yapıldı - YaşamHavalar ısınınca tehlike arttı! Müsilaj toplantısı yapıldıİngiltere'de çarpıcı sosyal medya araştırması: Gençlerin yüzde 70'i daha kötü hissediyor! - Yaşamİngiltere'de çarpıcı sosyal medya araştırması: Gençlerin yüzde 70'i daha kötü hissediyor!Hatay'da sır gibi cinayet! Katil zanlısı her yerde aranıyor - YaşamHatay'da sır gibi cinayet! Katil zanlısı her yerde aranıyorGaziantepli işverenden Suriye'ye dönmeye karar veren işçiye anlamlı hediye - YaşamSuriye'ye dönmeye karar veren işçiye anlamlı hediyeTırın kapağı açılınca donup kaldılar! Sivas'ta kaçakçılığa geçit yok - YaşamTırın kapağı açılınca donup kaldılar!Başörtüsü yasağı yüzünden hayalleri yarım kaldı! Yıllar sonra hepsi gerçekleşti - YaşamBaşörtüsü yasağı yüzünden hayalleri yarım kalmıştı
Sonraki Haber Yükleniyor...