Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galip T.Ş. idaresindeki 20 LV 717 plakalı otomobil, U dönüşü yapmak isterken yol üzerinde bulunan bir iç giyim mağazasının camını kırarak içeri girdi. Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi kazayı yara almadan atlattı. Olayın gece yaşanması mağazada çalışanların ve müşterilerin olmaması nedeniyle olası facianın önüne geçti.

Kazayı duyan mahalle sakinleri dışarı çıktığında ilginç manzarayla karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Mağazanın giriş kapısı ve camları kırılırken, vitrinde bulunan ürünler ise zarar gördü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı mağazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, park halinde duran otomobile biri koşuyor, ardından otomobil hızlı bir şekilde dönüş yapmak istiyor. Sonrasında otomobilin ön kısmı mağazanın içerisine giriyor ve sürücü otomobilden çıkıyor.