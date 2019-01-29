Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jandarma ekipleri tarafından Sivas’ın Gürün ilçesi Bahçeiçi köyünde gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında durdurulan bir otobüste arama gerçekleştirildi. Narkotik köpeği Geçim ile yapılan aramada bir yolcunun ayakkabılarının tabanına ve montunun astarına gizlediği 1 kilo 330 gram reçine esrar maddesi ele geçildi. Şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.